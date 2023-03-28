Госдума хочет освободить ипотечных заемщиков от уплаты долга и переложить его на банк

Ипотечных заемщиков могут освободить от уплаты долга и переложить его на банк в том случае, если вынужденная продажа ипотечной квартиры не покрывает его полностью. Об этом заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы, депутат Анатолий Аксаков в ходе XXI всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России». Его слова передало РИА Новости.

«Сейчас мы готовим инициативу, в соответствии которой человек не будет должен. Продали дешевле — значит это легло на плечи кредитной организации, а с человека (долг - ред.) будет списываться», — рассказал Аксаков.

По его словам, соответствующая инициатива в ближайшее время будет внесена в Госдуму.

Аксаков обратил внимание, что ранее на мероприятии директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов привел пример, «когда жилье продается значительно дешевле, и человек остается должен банку».

В кулуарах форума Аксаков пояснил журналистам, что зачастую «жилье, которое продается в случае неуплаты должником», оказывается намного дешевле, и «человек оказывается еще и должником у банка после продажи жилья». Поэтому предлагается разницу, которая формируется, «положить на плечи банков».

«Они сами должны решать эту проблему, а с человека долг списывается. Жилье изъяли, продали, продали дешевле, чем выданный кредит, соответственно, это проблема уже банка», — подчеркнул депутат.

Как ранее сообщало РИА Новости, число кредитов, взятых для покупки недвижимости, по которым россияне допустили просрочку более 90 дней, в январе этого года выросло до максимального уровня с мая 2021 года — 30,4 тыс. займов.