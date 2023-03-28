Минэнерго ожидает снижения добычи нефти и газа в России в 2023 году на фоне санкций

В текущем году объемы добычи нефти и газа в России будут ниже, чем по итогам прошлого года. Одними из главных причин подобной тенденции стали международные санкции против энергетического сектора экономики РФ, приводит слова главы Министерства энергетики (Минэнерго) Николая Шульгинова ТАСС.

«На 2023 год ожидаем, что по нефти уровень будет несколько ниже по добыче, в связи с добровольным сокращением добычи, направленным на стабилизацию. Уровень добычи газа по году также может быть ниже в связи с отказом от нашего газа европейскими потребителями», — заявил Шульгинов.

Он также добавил, что падение добычи газа в стране в текущем году будет связано также с невозможностью быстро перенаправить выпавшие объемы топлива с европейского энергетического рынка в другие регионы мира. Это обусловлено нехваткой соответствующего оборудования и инфраструктуры в России. Кроме того, в начале 2023 года также было зафиксировано снижение объемов добычи угля.

«Невозможно моментально переориентировать потоки газа — для этого нужно создавать новую инфраструктуру. По углю пока по началу года у нас идет снижение, но надеемся, что мы выровняем ситуацию», — заключил министр.

28 марта глава Министерства энергетики Николай Шульгинов заявил, что после введения санкций Россия смогла перенаправить поставки нефти и нефтепродуктов с западных энергорынков в другие регионы мира. Одними из альтернативных импортеров топлива должны стать страны Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.