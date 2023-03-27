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Экономист Григорьев предрек колебания курса доллара в пределах 2-3 рублей в апреле

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Курс доллара и евро в апреле поменяется несильно, но возможны небольшие колебания в пределах 2-3 руб. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«Если напряженность будет подталкивать инвесторов к вложению в доллары и евро, то проблемы в Западной Европе и США будут, наоборот, тормозить, поэтому будет некое неустойчивое состояние, доллар и евро может немножко расти, немножко снижаться, я думаю, в пределах 2-3 рублей», — отметил Григорьев.

По его словам, курсы валют в апреле будут меняться из-за влияния напряженных отношений между Западом и Россией, которые помогают укреплению доллара и евро. Также на ситуацию будет влиять банковский кризис в США и Европе.

Он добавил, что евро и доллар не будут расти, если проблемы First Republic Bank в США и Deutsche Bank в Западной Европе продолжат усиливаться и их не получится решить.

21 марта Федеральная резервная система США заявила, что она присоединилась к Банку Канады, Банку Англии, Банку Японии, Европейскому центральному банку и Национальному банку Швейцарии в скоординированных действиях по расширению предоставления ликвидности c помощью постоянных соглашений о своповых линиях в долларах США.

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