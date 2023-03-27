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Глава нацбанка Саудовской Аравии решил уйти в отставку из-за отказа от вложений в Credit Suisse

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Arnd Wiegmann/Reuters

Председатель национального банка Саудовской Аравии Аммар аль-Худаири подал заявление об отставке, так как его слова спровоцировали снижение стоимости акций швейцарского банка Credit Suisse. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление нацбанка.

В публикации отметили, что нацбанк Саудовской Аравии является одним из крупнейших держателей акций Credit Suisse. При этом освободившуюся должность главы нацбанка Саудовской Аравии займет главный исполнительный директор регулятора Саид Мохаммед аль-Гамди.

24 марта парламент Швейцарии начал расследование в связи с приобретением банка Credit Suisse его конкурентом UBS и государственной помощью в этом приобретении. Как отмечается в заявлении, главный вопрос заключается в том, соответствовали ли действия федеральных властей «принципам законности, своевременности и эффективности».

До этого акционеры швейцарской банковской группы Credit Suisse в США подали судебный иск против кредитной организации и ее руководства с обвинением в нарушении американских законов о ценных бумагах.

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