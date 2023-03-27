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Центробанк Украины пообещал больше не прибегать к «опасной» для экономики эмиссии денег

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РИА «Новости»

Власти Украины больше не будут рассматривать вариант с «опасной» эмиссией национальной валюты (гривны) для финансирования военных действий с Россией. Данный инструмент (печать новых гривен) нежелателен для местной экономики, заявил глава украинского Центробанка Алексей Пышный в интервью газете Financial Times.

Власти Украины начали постепенно отказываться от выпуска новых гривенных купюр в начале текущего года. Так, в январе местное Министерство финансов (Минфин) разместил облигации внутреннего займа без эмиссии. Это произошло впервые с начала обострения конфликта с Россией. Кроме того, в бюджете на 2023 год также не предусмотрено финансирование военных действий за счет дополнительной печати гривны, пояснил он.

«Это (дополнительная эмиссия гривны — «Газета.Ru») было быстрое средство, но очень опасное», — заключил Пышный.

28 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил в своем Telegram-канале, что по итогам декабря 2022 года Национальный банк Украины (НБУ) планирует эмиссию новых купюр на общую сумму 30 млрд гривен. Таким образом за 12 месяцев объем финансирования национальной экономики от валютного регулятора должен составить 400 млрд.

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