В МИД заявили, что РФ не исключает никаких вариантов ответа на санкции

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский рассказал РИА Новости, что Россия не исключает никаких вариантов ответа на санкции, но старается избегать крайних мер.

По словам Биричевского, у России имеются для этого все необходимые возможности и инструменты. Вместе с тем дипломат предложил оставаться оптимистами и надеяться на возобладание здравого смысла на Западе.

«Не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического «апокалипсиса», к которому может привести раскручивание санкционной спирали. Давайте будем в меру оптимистами и надеяться, что здравый смысл все же возобладает и до западных недружественных элит наконец дойдет мысль о бесперспективности и ущербности санкционного противостояния с Россией», — поделился Биричесвский.

Ранее лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино называл санкции против России нескончаемой шуткой.