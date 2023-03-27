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В МИД заявили, что РФ не исключает никаких вариантов ответа на санкции

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский рассказал РИА Новости, что Россия не исключает никаких вариантов ответа на санкции, но старается избегать крайних мер.

По словам Биричевского, у России имеются для этого все необходимые возможности и инструменты. Вместе с тем дипломат предложил оставаться оптимистами и надеяться на возобладание здравого смысла на Западе.

«Не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического «апокалипсиса», к которому может привести раскручивание санкционной спирали. Давайте будем в меру оптимистами и надеяться, что здравый смысл все же возобладает и до западных недружественных элит наконец дойдет мысль о бесперспективности и ущербности санкционного противостояния с Россией», — поделился Биричесвский.

Ранее лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино называл санкции против России нескончаемой шуткой.

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