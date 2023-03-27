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В США рассказали о последствиях проблем в банковской системе

Глава ФРБ Миннеаполиса Кашкари заявил, что проблемы с банками приближают США к рецессии

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Gene J. Puskar/AP

Президент федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в эфире CBS News, что проблемы банковской системы США могут приблизить экономику страны к рецессии.

Он отметил, что сложившаяся ситуация в банковской системе может оказать негативное влияние на рынок недвижимости и строительную отрасль.

В то же время, по его словам, пока неизвестно, приведут ли нынешние трудности к масштабному краху сферы кредитования и насколько сильно они скажутся на экономике.

10 марта пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место в списке крупнейших кредитных организаций США.

В свою очередь, агентство Bloomberg, ссылаясь на подсчеты своих аналитиков, написало, что из-за краха Silicon Valley Bank (SVB) венчурный рынок может обвалиться на рекордные 25-30% или на $500 млн.

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