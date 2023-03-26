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В НИУ ВШЭ рассказали, люди какой возрастной группы чаще брали новые кредиты в 2022 году

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Depositphotos

У людей возрастной группы от 18 до 34 лет и у граждан с высшим образованием в 2022 году была вероятность появления кредита выше, чем у других россиян. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на исследование лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ под руководством первого проректора НИУ ВШЭ Вадима Радаева.

«Вероятность появления нового кредита была выше в молодых возрастных группах (от 18 до 34 лет) и у респондентов с высшим образованием. Такие характеристики, как пол, субъективная оценка текущего материального положения, тип поселения, федеральный округ, оказались незначимы», — сказано в докладе.

Также в исследовании отметили, что 82% респондентов в 2022 году ничего не покупали в кредит и не брали деньги в долг у банков для приобретения каких-либо товаров и услуг.

В первой половине марта издание Frank Media со ссылкой на экспресс-мониторинг исследовательской компании Frank RG написало, что российские кредитные организации в феврале 2023 года выдали физическим лицам кредитов на сумму 995,1 млрд руб.

Тогда же пресс-служба Банка России представила данные, согласно которым 5,2 млн россиян по состоянию на 1 июля 2022 года выплачивали сразу более трех займов, а с начала 2023 года их число выросло на 5,4%.

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