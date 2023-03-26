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Путин заявил, что зависимость экономики Европы от КНР усиливается сильнее, чем российская

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин утверждает что о зависимости РФ от Китая в большей степени говорят не скептики, а завистники. Об этом сообщается в эфире канала «Россия 1».

Как отметил Путин, теперь зависимость европейской экономики от Китая усиливается гораздо большими темпами, чем российская.

«Это не скептики, а завистники. Почему? Потому что зависимость, скажем, той же европейской экономики от Китая - она усиливается гораздо большими темпами, чем российская, гораздо большими», — пояснил Путин.

Также глава государства отметил, что Европе в связи с экономической ситуацией, ростом цен следует подумать о себе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин заявил, что сотрудничество России и Китая не представляет собой военный союз.

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Санкции против России
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