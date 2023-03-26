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Риелторы заявили, что москвичи стали чаще экономить на отказе от страховки по ипотеке

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«Газета.Ru»

Москвичи нарастили долю отказов от страховок при оформлении ипотеки на новостройки почти до 10%, причем чаще всего стараются отказаться люди старше 55 лет. Об этом газете «Известия» заявили аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Аналитики отметили, что заемщики аргументируют свои отказы от заключения договоров страхования повышенными страховыми тарифами. 94% из них заявляют о своем отказе сразу и лишь 6% — после того, как согласились на заключение договора страхования.

По словам экспертов, обязательное страхование жизни и здоровья не предусмотрено законом. Кроме того, титульное страхование и страхование ответственности за невозврат кредита также не являются обязательными условиями при оформлении ипотеки. Единственным обязательным видом страховки по закону является страхование приобретаемого объекта недвижимости.

В публикации добавили, что при отказе от дополнительных услуг страхования банки повышают ставку по ипотеке в среднем на 1%.

12 марта эксперт по недвижимости, юрист, руководитель брокерского онлайн-агентства Анна Писанкова заявила, что ипотечных программ достаточно много, поэтому перед принятием решения необходимо определиться с жильем, которое будет приобретаться.

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