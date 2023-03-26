В Совфеде предложили сформировать гарантированный заказ на телеком-оборудование из России

Комитет Совета Федерации по экономической политике порекомендовал профильным министерствам создать гарантированный заказ на произведенное в России телеком-оборудование на ближайшие несколько лет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на рекомендации по итогам круглого стола по теме устранения цифрового неравенства в РФ.

«Рекомендовать министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с министерством промышленности и торговли Российской Федерации продолжить работу по созданию условий для формирования долгосрочного (на 3-5 лет) гарантированного заказа на телекоммуникационное оборудование российского производства», — отметили в публикации.

По словам главы комитета СФ Андрея Кутепова, сейчас в стране принимаются все необходимые меры для поддержки производства телекоммуникационного оборудования. При этом при переходе на устройства российского производства необходимо не допустить возникновения проблем для потребителей.

Он добавил, что телеком-оборудование из России будет соответствовать необходимому уровню уже к 2028 году.

В конце декабря Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило, что уход телекоммуникационных компаний Nokia (Финляндия) и Ericsson (Швеция) с отечественного рынка не повлияет на качество мобильной связи. В Минцифры добавили, что операторы будут постепенно переходить на российское оборудование.