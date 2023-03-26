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Глава МВФ назвала рост ставок риском для мировой финансовой стабильности

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Sergei Karpukhin/Reuters

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на проходящем в Пекине Форуме развития Китая, заявила, что рост ставок является риском для мировой финансовой стабильности.

«В период роста уровня задолженности быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким ставкам, необходимым для борьбы с инфляцией, неизбежно порождает потрясения и факторы уязвимости, о чем свидетельствуют недавние события в банковском секторе некоторых стран с развитой экономикой», — заявила Георгиева.

Она призвала финансистов быть бдительными в условиях нынешней нестабильности. В отношении Китая Георгиева отметила, что на него придется треть мирового роста экономики — и властям КНР необходимо перестроить баланс экономики в сторону ориентирования на потребление.

Ранее Банк Англии повысил ключевую ставку до 4,25% годовых.

Ставка сейчас находится на максимальном уровне с октября 2008 года, когда она составляла 4,5%. В феврале регулятор повысил ставку на 0,5 процентных пункта, в декабре — на ту же величину, а в ноябре — на 0,75 п.п.

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