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В «Слетать.ру» заявили о падении интереса россиян к поездкам по стране в майские праздники

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Антон Белицкий/РИА «Новости»

Доля России в структуре продаж туров на майские праздники за год снизилась с 59% до 24%. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты сервиса по поиску туров «Слетать.ру».

Также газета привела данные сервиса Travelata.ru, согласно которым туры по России занимают 24% от всех продаж. Годом ранее на путешествия внутри страны в период майских праздников приходилось 53% туров.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин связал сокращение доли запланированных поездок по России в мае с желанием россиян отказаться от дополнительных трат на выходные для экономии ради летнего отдыха.

Как добавили в Travelata.ru, средний чек при бронировании туров по России на праздники за год вырос на 13%, до 59,1 тыс. руб.

Ранее 25 марта заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил российскому Минэкономразвития обеспечить регулярный отбор патриотических туристических маршрутов и их продвижение.

До этого в тот же день в посольстве России в Мадриде сообщили, что число российских туристов, которые посещали Испанию, сократилось в прошлом году более чем на 1 млн по сравнению с допандемийным 2019 годом.

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