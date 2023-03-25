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Аудит долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» планируют завершить к маю

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Reuters

Аудит долга газораспределительной компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» скорее всего будет завершен к маю. Его проводят зарубежные компании. Об этом сообщил руководитель «Молдовагаза» Вадим Чебан в интервью телеканалу Exclusiv.

«Скорее всего, к маю должен быть отчет, который будет представлен наблюдательному совету [«Молдовагаза»]. Он должен высказаться, принять отчет или нет, а затем перейти к следующей фазе по согласованию графика выплат», — сказал Чебан (цитата по ТАСС).

21 марта Чебан заявил, что компания в марте вновь вернулась к закупкам газа у «Газпрома» для потребителей на правом берегу Днестра. Чебан уточнил, что «Газпром» ежедневно обеспечивает Молдавии поставку газа в объеме 5,7 млн кубических метров. Топливо используется для выработки электроэнергии, а также для потребителей из Приднестровья.

Ранее Чебан заявил, что население Молдавии рассчиталось за потребленный в феврале 2023 года газ почти на 93%. По данным главы энергокомпании, молдаване потребили 93,9 млн кубометров газа в феврале 2023 года, что оказалось на 31,4% ниже показателей аналогичного периода 2022 года.

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