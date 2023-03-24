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Жители Москвы смогут увидеть северное сияние

Полярное сияние можно будет наблюдать в Москве и Санкт-Петербурге из-за сильнейшей за последние годы магнитной бури. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ИКИ РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Отмечается, что магнитная буря фиксировалась с 16:00 23 марта и начала стихать только к полудню пятницы, продлившись почти сутки. При этом крупных вспышек на Солнце в это время не было, ученые объясняют явление попаданием Земли в поток быстрого солнечного ветра.

Как отмечает «Москва 24», в связи с колебаниями геомагнтного поля уже поступают сообщения о полярных сияниях в районе 65 градусов северной широты и выше. Свечение в верхних слоях атмосферы также можно будет наблюдать до широт 45–50 градусов.

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