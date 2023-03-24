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Роуссефф избрали президентом созданного странами БРИКС Нового банка развития

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Алексей Куденко/РИА Новости

Участники группы БРИКС пришли к соглашению о кандидатуре главы Нового банка развития, и теперь его официально возглавит бывший президент Бразилии Дилма Роуссефф. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз организации.

Как уточнял советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, такое решение было и поддержано.

До этого Новый банк развития возглавлял дипломат Маркос Тройо, назначенный бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Новый банк развития был учрежден странами, которые входят в объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Предполагается, что Роуссефф будет находиться на посту до окончания текущего бразильского мандата в руководстве банка в 2025 году. Она была президентом Бразилии с 2011 по 2016 год.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва назвал Россию гарантом мира на планете. Как указал президент Бразилии, страна не поддерживает российскую военную спецоперацию на Украине и призывает к мирному урегулированию ситуации.

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