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Азербайджан начал транзит казахстанской нефти в Турцию трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан

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Depositphotos

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR начала транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы.

«Транспортировка казахстанской нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан осуществляется в рамках соглашения между ГНКАР и компанией «Казмунайгаз», предусматривающего транзит 1,5 млн тонн нефти в год. До конца 2023 года по Каспийскому морю планируется выполнить 12-14 танкерных рейсов в месяц», — сказали в компании.

Как уточнили в SOCAR, первая партия нефти из Казахстана с месторождения «Тенгиз» поступила в Азербайджан 23 марта. Следующую партию казахстанкой нефти планируют получить 27 марта.

На этой неделе пресс-служба «Азербайджанского каспийского морского пароходства» сообщила, что Казахстан осуществил первую тестовую отправку своей нефти через Каспийское море в Азербайджан.

Накануне газета Politico написала о значительных объемах российской нефти, которые продолжают поступать на рынок Евросоюза через посредников.

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