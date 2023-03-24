Raiffeisen Bank International заявил, что работа в РФ не противоречит нормам ЕС

Raiffeisen Bank International (RBI) заявил, что работа банковской группы в России не противоречит требованиям австрийских властей и Евросоюза. Об этом пишет газета Der Standart.

«RBI строго соблюдает все применимые законодательные требования Австрии и ЕС, которые признают территориальную, политическую и экономическую целостность Украины», — отметили в финансовой организации.

В банке добавили, что RBI не осуществляет свою деятельность в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках и не имеет там дочерних предприятий.

По информации издания, банковская группа нашла потенциального покупателя, но сделка в последний момент сорвалась, так как он попал под санкции.

Ранее Bloomberg сообщал, что в США изучают связи банков Credit Suisse и UBS c клиентами из России.