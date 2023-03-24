Bloomberg: в США изучают связи банков Credit Suisse и UBS c клиентами из России

Министерство юстиции США начало проверку ряда банков на предмет помощи «российским олигархам» с обходом санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, в числе таких банков — швейцарские Credit Suisse и UBS.

По информации агентства, эти банки вошли в список организаций, которым Минюст направил повестки в рамках проводимого расследования. Их также направили сотрудникам некоторых крупных американских банков, но каких именно, неизвестно, следует из материала.

Как уточнил один из источников, министерство хочет выявить сотрудников банка, имевших дело с клиентами, которые находятся под санкциями. Минюст собирается узнать, как этих клиентов проверяли в течение последних нескольких лет, и не были ли нарушены законы.

Credit Suisse отказался от комментариев, UBS не ответил на запрос агентства.

Credit Suisse в марте был экстренно продан UBS по причине накопленных за многие годы финансовых проблем. Держатели облигаций Credit Suisse намерены подать иск против банка.