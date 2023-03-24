Соцфонд: с начала 2023 года более 9 тыс. семей улучшили жилищные условия с помощью маткапитала

Более 9,5 тыс. семей в России улучшили свои жилищные условия с помощью программы материнского капитала без привлечения кредитов. Об этом говорится в сообщении Социального фонда России.

«С начала 2023 года свыше 9,5 тыс. семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала без привлечения кредитных средств. При этом 7,2 тыс. семей приобрели готовое жилье и около 2 тыс. семей направили деньги на строительство», — следует из сообщения.

По данным Соцфонда, общий объем одобренных заявок по двум направлениям превысил 4,3 млрд рублей.

В сообщении говорится, что с момента начала программы маткапитала в России Соцфонд одобрил свыше 3,1 млн заявлений на покупку и строительство жилья без привлечения кредитов.

Использовать маткапитал на улучшение жилищных условий без кредита можно после того, как ребенку исполнится три года. Заявление по этому поводу подается через МФЦ или клиентскую службу Соцфонда. Покупаемое или строящееся жилье должно находиться на территории России.