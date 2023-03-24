ФАС: Wildberries необходимо создать внутренний арбитраж для разрешения споров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что онлайн-ретейлеру Wildberries необходимо создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров продавцов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«По мнению службы, арбитраж необходим в ситуациях, когда вопрос не удается решить при помощи системы обратной связи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФАС выразила готовность при рассмотрении наиболее спорных вопросов предоставлять свою позицию.

Кроме того, служба потребовала от Wildberries доработать договор-оферту так, чтобы он был максимально ясным, подробным и не допускал двойственного толкования. Отмечается, что над этим ведется работа.

Ранее Baza сообщила, что руководство Wildberries начало переговоры с владельцами пунктов выдачи заказов, которые участвовали в забастовке из-за введения штрафов для сотрудников ПВЗ. Отмечалось, что к забастовкам присоединились штатные работники маркетплейса. Сообщалось, что против штрафов за «подмены» и возврат бракованных товаров выступают не только сотрудники, которые работают в частных пунктах выдачи заказов (ПВЗ), но и те, кто трудоустроен в ПВЗ, принадлежащих непосредственно Wildberries.