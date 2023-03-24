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Фон дер Ляйен: новый пакет санкций будет нацелен на борьбу против обхода действующих мер

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Johanna Geron/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) планирует в одиннадцатом пакете антироссийских санкций уделить пристальное внимание борьбе против обхода введенных ранее ограничительных мер. Ее слова на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС передает «Интерфакс».

«В одиннадцатом пакете санкций мы сконцентрируемся, прежде всего, на борьбе против обхода ограничительных мер», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что ЕС обсуждает новые санкции против РФ, но конкретные меры еще не предложены. Уточнялось, что Евросоюз намерен сохранить санкционное давление на Россию, а также бороться с уклонением от санкций и обеспечивать действенность уже существующих мер.

До этого ряд стран ЕС призвали начать работу над 11-м пакетом санкций в отношении России.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял, что в санкционные списки следует внести еще больше российских предпринимателей, а также ввести ограничения в отношении тех, кто помогает России обходить существующие меры ЕС.

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