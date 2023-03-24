Еврокомиссия выделила €56 млн фермерам из-за затоваривания рынка украинским зерном — деньги пойдут на освобождение зернохранилищ от украинской продукции, сообщает ТАСС.

«Очень важно, чтобы мы помогали фермерам в Евросоюзе, которым приходится иметь дело с рыночными последствиями, поскольку значительное количество зерна приходит на европейский рынок, это влияет на цены. Поэтому те прифронтовые страны, которые помогают с линиями солидарности, не должны страдать», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Под «прифронтовыми» странами имеются виду восточные члены Европейского союза, в первую очередь, Польша — здесь фермеры вышли на митинги с требованием освободить рынок от украинского зерна.

Кроме того, непосредственно правительство Польши попросило ЕК помочь освободить хранилища от украинского зерна до начала уборочных работ.