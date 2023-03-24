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Йеллен заявила, что России и Китаю будет сложно создать альтернативу доллару

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Global Look Press

Министр финансов Соединенных Штатов Джаннет Йеллен заявила, что России и Китаю будет сложно создать альтернативу доллару, сообщает ТАСС.

«Я, безусловно, хочу, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой. У России и Китая есть мотивация попытаться разработать другую систему, которая позволит избежать использования доллара. Но это то, чего крайне тяжело добиться. И у меня есть уверенность, что доллар останется мировой резервной валютой еще долгое время, несмотря на различные попытки создать системы, позволяющие обойти его», — заявила Йеллен.

Ранее обозреватель издания New York Post Джей Ньюман сообщил, что из-за России ФРС Соединенных Штатов больше не сможет неограниченно печатать доллары.

Ньюман насчитал более ста стран, которые не поддержали антироссийские ограничения. В итоге санкционной политики сформировались экономические коалиции, которые используют другие валюты для реализации товаров.

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