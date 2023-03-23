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Мишустин: надо не штрафовать бизнес, а предупреждать нарушения

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 марта заявил, что бизнес нужно не штрафовать, а предупреждать нарушения. Об этом премьер заявил в четверг, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

«На практике надо не штрафовать, а предупреждать нарушения. Мы именно из этого исходим. Ключевое условие, которым занимается правительство — это снижение административной нагрузки на бизнес», — отметил Мишустин.

Премьер при этом уточнил, что совсем исключить проверки для предпринимателей нельзя, но стоит их минимизировать.

Ранее Мишустин отметил, что реализация продуктов и услуг российской ИТ-отрасли за 2022 год выросла на 22%.

«В текущем году будет полностью завершен запуск на крупнейших предприятиях пилотных проектов по внедрению российских систем автоматизированного проектирования. А также − продуктов, необходимых для управления данными и процессами», — отметил он.

Мишустин также сообщил о повышении в России МРОТ с 1 января 2024 года. Как уточнил премьер, показатель вырастет еще на 18,5%. Мишустин добавил, что российская экономика выстояла в 2022 году, вернулась на траекторию роста и к 2024 году выйдет на темпы роста ВВП выше развитых стран.

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