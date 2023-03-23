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Владелец заводов IKEA в России Семенюк назвал сделку по их приобретению исторической

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Global Look Press

Председатель совета директоров компании «Лузалес» Руслан Семенюк в беседе с интернет-изданием РБК назвал сделку по покупке заводов IKEA в России исторической.

По словам Семенюка, сделка по приобретению активов длилась около полугода. К подаче заявки на покупку его подтолкнули близкие друзья, после чего в «Лузалесе» создали рабочую группу, которая начала контактировать с представителями шведской Ingka Group, владеющей торговой сетью IKEA.

Как рассказал глава компании «Лузалес», при проверке покупателя шведского мебельного гиганта интересовали происхождение и легальность денег организации, ее принадлежность к отрасли и намерение сохранить коллектив работников. «Их интересовало, что на самом деле компания из лесопереработческой отрасли покупает (актив) не для того, чтобы завтра перепродать», — рассказал он.

Во второй половине февраля Семенюк заявил о планах компании «Лузалес» сохранить все рабочие места за сотрудниками двух заводов шведской компании IKEA после завершения сделки по их покупки.

На прошлой неделе газета «Известия» со ссылкой на сообщение Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности написала о предложении повысить с 8,5-12% до 50% пошлину на деревянную и мягкую мебель в качестве ответных санкций против недружественных стран.

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