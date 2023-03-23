Мишустин сообщил, что госдолг России составляет 15% ВВП, угроз нет

Госдолг России составляет 15% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, экономика чувствует себя уверенно. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме, передает ТАСС.

Как отметил премьер-министр, Россия находится «в достаточно комфортном диапазоне» долга.

«У нас примерно госдолг на уровне 15% ВВП. Не надо приводить цифры, какой госдолг у недружественных стран. Даже у большинства развивающихся стран он чуть выше 60%. В этом смысле мы себя чувствуем уверенно», — сказал Мишустин и подчеркнул, что краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не представляет угрозы.

Глава правительства также рассказал, что дефицит бюджета РФ будет постепенно будет снижаться. Причины дефицита бюджеты в первые месяцы 2023 года в 3,3 трлн руб., по его словам, связаны с переносом расходов на начало года.

Ранее сообщалось, что объем внешнего госдолга России в 2022 году уменьшился впервые за три года, составив 4,039 трлн рублей, объем внутреннего госдолга по итогам года составил 18,78 млрд рублей.