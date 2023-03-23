Премьер Швеции Кристерссон заявил, что ЕС не обсуждает новый пакет санкций против России

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Европейский союз сейчас не обсуждает введение новых антироссийских санкций. Об этом он сообщил по прибытии на саммит ЕС, передает ТАСС.

«Никаких новых санкционных пакетов в настоящее время [не обсуждается]. Сейчас речь идет о систематическом выполнении уже существующих санкций», — сказал он.

Ранее ряд стран Евросоюза призвали начать работу над 11-м пакетом санкций в отношении России. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял, что в санкционные списки следует внести еще больше российских предпринимателей, а также ввести ограничения в отношении тех, кто помогает Москве обходить существующие меры ЕС.

Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, в свою очередь, полагал, что под санкции должно попасть больше родственников российских высокопоставленных лиц.

До этого министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорил, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о назначении «еврокомиссара по санкциям», который будет осуществлять надзор за разработкой и применением ограничительных мер. По его мнению, такая должность позволит эффективнее использовать санкции против России.