Минфин: Грузия ни разу не нарушила санкции против России после начала СВО

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили заявил, что с начала специальной военной операции России на Украине грузинские таможенные службы не зарегистрировали ни одного случая нарушения международных санкций в отношении России. Об этом сообщает грузинское издание Interpressnews.

Министр подчеркнул, что продукция, физические и юридические лица, которые попали под санкции, введенные против РФ и Белоруссии, в Грузии подлежат особому таможенному контролю. По словам Хуцишвили, сразу же после введения санкций в таможенном департаменте Грузии была создана спецгруппа по контролю за их выполнением, а на таможенно-пропускном пункте «Казбеги» на границе с Россией были установлены дополнительные рентген-сканеры для грузовиков.

По словам Хуцишвили, с начала СВО грузинской таможней было принято свыше 1020 таможенных решений о возврате подсанкционных товаров и 600 решений об отказе в контакте с лицом по поводу намерения вывозить или реэкспортировать товары.

Первый замглавы международного комитета Совета федерации России Владимир Джабаров заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили собирается давить на свое правительство для того, чтобы страна присоединилась к антироссийским санкциям, однако Тбилиси от этого много потеряет.