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Мишустин назвал сроки первого полета обновленного SSJ с российскими двигателями

Мишустин заявил, что первый полет обновленного SSJ планируется в течение трех месяцев

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что первый полет обновленного отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с российскими двигателями планируется в течение трех месяцев. Об этом он сообщил, выступая с отчетом правительства в Государственной думе.

«В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев», — сказал Мишустин.

Он также отметил, что уже были успешно проведены летные испытания опытных образцов регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета «Байкал».

В декабре прошлого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что двигатели на уже построенных российских самолетах SSJ100 не будут заменять на полностью отечественные ПД-8, текущий авиапарк будет поддерживаться установками SaM146 российско-французского производства.

Ранее Мишустин говорил, что российские власти выделят на оснащение авиазаводов современным оборудованием 15 млрд рублей.

3 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщал, что необходимо в сжатые сроки нарастить производственные мощности российской авиапромышленности.

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