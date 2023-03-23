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«Ъ»: потребительские настроения россиян стали лучше на фоне ожидания будущей инфляции

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Потребительские настроения граждан в первом квартале 2023 года улучшилось. Поэтому россияне готовы покупать больше товаров, ожидая роста инфляции. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Росстата.

Индекс потребительской уверенности Росстата вырос за квартал на 5 п. п., до минус 18%. Заметные улучшения самочувствия респондентов отражают четыре из семи субиндексов — происшедшие за год и ожидаемые через год изменения в экономике, ожидаемые изменения в материальном положении и оценка условий для крупных покупок.

В публикации отметили, что улучшение потребительского настроения произошло не только из-за рекордного роста занятности, реальных зарплат и пенсий, но и благодаря заметному ослаблению рубля. Это, в свою очередь, спровоцировало россиян больше тратить.

По данным регулятора, спрос сейчас не находится на стабильном уровне. Однако желание россиян тратить больше денег в ближайшее время создает проинфляционное давление. При этом производители уже успели отреагировать на рост спроса и собираются поднимать цены на продукцию, что может дополнительно разогнать инфляцию уже к лету.

10 февраля глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что в последнее время стали появляться признаки улучшения потребительских настроений.

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