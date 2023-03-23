Иранский министр Хандузи назвал Россию и Китай главными партнерами Исламской республики

Москва и Пекин являются основными партнерами Тегерана в экономической сфере. Такое заявление сделал министр экономики и финансов Исламской республики Эхсан Хандузи, давший интервью для газеты Financial Times.

Как стало известно, в текущем финансовом году Россия инвестировала в Иран 2,76 миллиарда долларов. На этом фоне собеседник агентства отметил, что благодаря взаимодействию во многих отраслях страна определяет отношения с Москвой как стратегические.

«Китай и Россия - два наших главных экономических партнера. Иран планирует расширять отношения с ними посредством стратегических соглашений», — цитирует Хандузи ФАН.