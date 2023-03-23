Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иранский министр Хандузи назвал Россию и Китай главными партнерами Исламской республики

Москва и Пекин являются основными партнерами Тегерана в экономической сфере. Такое заявление сделал министр экономики и финансов Исламской республики Эхсан Хандузи, давший интервью для газеты Financial Times.

Как стало известно, в текущем финансовом году Россия инвестировала в Иран 2,76 миллиарда долларов. На этом фоне собеседник агентства отметил, что благодаря взаимодействию во многих отраслях страна определяет отношения с Москвой как стратегические.

«Китай и Россия - два наших главных экономических партнера. Иран планирует расширять отношения с ними посредством стратегических соглашений», — цитирует Хандузи ФАН.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть