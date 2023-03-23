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Медведев рассказал, кто расплачивается за взрывы на «Северных потоках»

Медведев: за теракт на «Северных потоках» платят жители Евросоюза, а не организатор

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Алексей Майшев/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что за теракт на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» расплачивается население Европейского союза, а не причинитель вреда». Об этом Медведев сказал в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

«Должен отвечать причинитель вреда в широком смысле этого слова: или страна, или группа лиц, или еще кто-то. А на самом деле за это никто не ответит. Не ответит напрямую», — сказал он.

По мнению Медведева, виновник расплачиваться по итогу за это не будет.

«Заплатит кто-то, так как в экономике чудес не бывает. А заплатит население Европейского союза, уже платит — в три конца, как принято говорить. То есть цена газа выросла на 1000%», — указал политик.

По словам зампредседателя Совбеза, теракт уже «оплачен потребителями».

«Они уже получили дорогие счета за свет, за газ, дорогие огурцы, помидоры, закрытие целого ряда производств, нерентабельную химию», — отметил Медведев.

Политик обратил внимание на то, что Соединенным Штатам, которые, по его мнению, стали бенефициарами взрыва, «наоборот хорошо — в отличие от европейцев».

При этом Медведев отметил, что хоть цены на газ в европейских странах и упали, однако даже самая нижняя планка сейчас существенно выше, чем та, по которой когда-то его поставляла РФ.

«Она доползала там до 3 тыс., сейчас упала вниз. Надо понимать, что даже самая нижняя цена существенно выше, чем та цена, по которой мы когда-то поставляли газ», — резюмировал зампредседателя Совбеза.

В этом же интервью Дмитрий Медведев заявил, что ситуация в отношениях с Западом рано или поздно стабилизируется и общение восстановится.

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