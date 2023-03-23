Медведев спрогнозировал рост товарооборота России и Китая до $300 млрд

Объем взаимной торговли России и Китая в ближайшие пару лет может превысить $300 млрд. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Он напомнил, что в 2000 году товарооборот двух стран был $8 млрд и тогда эта цифра казалась большой.

«А сейчас — 185, и, скорее всего, в самое ближайшее время <…> он будет 300», — приводит ТАСС слова Медведева.

По его словам, в последние годы отношения с Китаем идут только по восходящей линии.

«Мы друг другу интересны, мы друг друга дополняем на всех уровнях международных коммуникаций», — добавил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что торгово-экономическое сотрудничество между Москвой и Пекином развивается достаточно успешно, несмотря на санкции Запада.