Эрдоган заявил о готовности Турции содействовать поставкам из РФ удобрений на мировые рынки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары оказать содействие для начала поставки удобрений из России на мировые рынки. Его цитирует ТАСС.

Как указал глава турецкого государства, в мире наблюдается потребность в удобрениях.

«Мы приложим усилия, чтобы отправить их (из России) в нуждающиеся в них страны», — отметил он.

Накануне в российском посольстве в Риге заявляли, что Латвия под «лицемерным» предлогом удерживает в портах до 70% удобрений РФ, предназначенных беднейшим странам в рамках зерновой сделки.

На прошлой неделе постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявлял о невыполнении меморандума России и ООН, который предусматривает обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

По его словам, РФ рассмотрит продление зерновой сделки через 60 дней лишь в случае прогресса по продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия дала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней.