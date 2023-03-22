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В сенат конгресса США внесли законопроект о запрете кредитования Китая Всемирным банком

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J. Scott Applewhite/AP

В сенат конгресса США внесли законопроект о запрете кредитования Китая Всемирным банком. Об этом в ходе заседания сената сообщил республиканец Джон Баррассо, передает РИА Новости.

По его словам, США обязаны убедиться, что их деньги и ресурсы направляются тем странам, которые больше всего в них нуждаются, а не Китаю.

Законопроект обязывает главу минфина США дать указания американским представителям «возражать против любого кредита, продления или технической помощи Китаю со стороны банка».

Ранее сообщалось, что Китай уязвим перед европейской экономикой и потребителями в США, что делает Пекин подверженным банковскому кризису.

В то же время бывший банкир назвал Китай страной с «твердыми активами», которые начнут расти в цене в ходе кризиса.

Макдональд отвечал в Lehman Brothers за управление долговыми обязательствами на момент банкротства этой кредитной организации в 2008 году.

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