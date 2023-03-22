Польша просит ЕК помочь освободить хранилища от украинского зерна до начала уборочных работ

Руководитель Министерства сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик заявил, что республика просит Европейскую комиссию помочь освободить хранилища от украинского зерна до очередной уборочной кампании. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобная мера должна компенсировать цены, которые в очередной раз снизились на мировых рынках.

«А вторая проблема – это склады. Мы будем организовывать скупку и экспорт очень интенсивно. В данный момент мы готовимся, если мы говорим об африканских странах, вывезти из Польши то, что является излишками до уборочной», — рассказал Ковальчик.

Он подчеркнул, что польская сторона ожидает серьезной помощи от Еврокомиссии в данном вопросе.

Ранее еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что Еврокомиссия предоставит помощь фермерам из трех стран Евросоюза – Румынии, Болагрии и Польши – на фоне их потерь из-за снижения цен на сельскохозяйственную продукцию. Падение цен произошло из-за роста украинского импорта.