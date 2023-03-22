Эксперт Бессель: Евросоюз никогда не сможет отказаться от российского газа

Момент, когда Европа сможет отказаться от российского газа никогда не наступит, заявил в беседе с Pravda.Ru профессор Российского университета нефти и газа им. Губкина, исполнительный вице-президент компании «НьюТек Сервисез» Валерий Бессель. По его словам, Евросоюз это понимает и не торопится заключать долгосрочные контракты с США на поставки СПГ. Он также напомнил, что РФ является не только крупнейшим экспортером, но и мировым лидером по запасам голубого топлива.

«Дело в том, что крупнейшие запасы газа, которые могут позволить вам обеспечивать поставки в течение 30-40 лет, это первое — Россия, второе — Иран, который под санкциями, третье — Катар и четвертое — Туркменистан, который весь ориентирован на китайский рынок», — отметил Бессель.

Он добавил, что Европа потребляет более 660 млрд кубометров газа в год. Чтобы в полной мере обеспечить потребности ЕС, у США может попросту не хватить ресурсов, заключил профессор.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил во время конференции по энергетике SET Trebinje 2023, что страна не может обеспечить себя газом без России, в то время как санкции ЕС против нее не работают.