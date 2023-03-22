Сийярто заявил о невозможности обойтись без российского газа и неэффективности санкций

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил во время конференции по энергетике SET Trebinje 2023, что страна не может обеспечить себя газом без России, в то время как санкции ЕС против нее не работают. Об этом сообщает Tanjug.

«Реальность в случае Венгрии в том, что безопасное снабжение нашей страны природным газом без российских источников сегодня невозможно», — сказал он.

По словам министра, его страна не намерена отказываться от российского газа. Сийярто также напомнил, что вводившие санкции в рамках первого пакета говорили, что «Россия будет экономически разрушена» и не сможет продолжать военные действия, но, как отметил дипломат, даже после 10-го пакета ограничений «Россия не сдается».

Ранее Сийярто назвал шокирующим и возмутительным то, что Госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, основываясь на односторонних сведениях, а также вмешивается во внутренние дела государств.