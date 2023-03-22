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YLE: груз российских удобрений задержан в финском порту

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Грузовое судно с удобрениями, которые могут быть связаны с российским физлицом, находящимся под санкциями ЕС, задержано в финском порту Котка, сообщает телеканал YLE.

Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены в случае обнаружения, отметили в департаменте по санкциям МИД Финляндии.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что ООН ищет возможности по устранению препятствий для экспорта российских удобрений.

По его словам, глава Конференции по торговле и развитию ООН Ребека Гринспен работает над тем, чтобы расчистить путь для экспорта российских удобрений.

До этого сообщалось, что консультации по зерновой сделке, действие которой истекает 18 марта, с участием представителей России и Организации Объединенных Наций пройдут в Женеве 13 марта. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге, трансляция которого ведется в YouТube-канале ведомства.

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