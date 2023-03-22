Минфин РФ: план по внебюджетному финансированию нацпроектов в 2022 году был исполнен на 43%

Директор департамента программно-целевого планирования Министерства финансов Российской Федерации Николай Бегчин заявил, что в 2022 году план по внебюджетному финансированию национальных проектов был выполнен менее чем на половину. Об этом сообщает РБК.

Он утверждает, что по первоначальному плану предполагалось, что частные инвестиции будут вносить существенный вклад в финансирование нацпроектов. Но на практике по итогам 2022 года из запланированных 1,8 трлн руб. исполнено оказалось 794 млрд руб., то есть 43%.

Бегчин добавил, что похожая ситуация наблюдалась с 2019 по 2021 год, а касалась она всех национальных проектов. Предполагается, что данная проблема состоит в том, что изначально плановые объемы внебюджетного финансирования были плохо проработаны.

«В этом году мы, видя эту проблему и ее угрожающий характер, предполагаем разработать и утвердить постановлением правительства порядок планирования внебюджетных источников», — добавил Бегчин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии МВД России, что надо жестко пресекать теневые схемы при расходовании средств, в том числе при выполнении гособоронзаказа и реализации национальных проектов.