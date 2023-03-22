Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Euractiv: ЕС выделит более €100 млн на компенсации фермерам из-за украинских поставок

close
100%
David Mdzinarishvili/Reuters

Евросоюз планирует выделить €112 млн для предоставления компенсаций польским, румынским и болгарским фермерам, понесшим значительные убытки из-за беспошлинных поставок украинской сельхозпродукции. Об этом сообщает Euractiv.

По информации портала, €56,3 млн должны быть выделены из общеевропейского сельскохозяйственного фонда, а остальное государства смогут компенсировать своим фермерам после получения разрешения Еврокомиссии.

«Расчет был сделан на основании объективных критериев, таких как давление на местные цены из-за избыточного предложения зерновых и масленичных, а также давления на логистические цепочки, вызванного ростом транзита продукции из Украины», — сказано в сообщении со ссылкой на источник.

Ранее также сообщалось, что Европейский союз окажет финансовую помощь трем странам, наиболее пострадавшим от этого избыточного импорта украинского зерна.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть