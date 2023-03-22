Euractiv: ЕС выделит более €100 млн на компенсации фермерам из-за украинских поставок

Евросоюз планирует выделить €112 млн для предоставления компенсаций польским, румынским и болгарским фермерам, понесшим значительные убытки из-за беспошлинных поставок украинской сельхозпродукции. Об этом сообщает Euractiv.

По информации портала, €56,3 млн должны быть выделены из общеевропейского сельскохозяйственного фонда, а остальное государства смогут компенсировать своим фермерам после получения разрешения Еврокомиссии.

«Расчет был сделан на основании объективных критериев, таких как давление на местные цены из-за избыточного предложения зерновых и масленичных, а также давления на логистические цепочки, вызванного ростом транзита продукции из Украины», — сказано в сообщении со ссылкой на источник.

Ранее также сообщалось, что Европейский союз окажет финансовую помощь трем странам, наиболее пострадавшим от этого избыточного импорта украинского зерна.