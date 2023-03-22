Румынские, болгарские и польские фермеры получат 56 млн евро от ЕК

Фермеры из Румынии, Болгарии и Польши получат 56 млн евро от Европейской Комиссии. Эти средства выделят для тех, кто потерпел убытки из-за снижения цен.

Речь идет о тех фермерах, которые пострадали от сокращения стоимости сельскохозяйственной продукции из-за роста импорта украинских товаров. О мере поддержки рассказал еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

«Это поддержка для стран, чьи фермеры пострадали от увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины, — цитирует Войцеховского ФАН.— Мы наблюдаем увеличение поставок и огромный рост импорта в соседние страны».