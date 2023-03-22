Спикер парламента Буркина-Фасо заявил о необходимости создания российско-африканского банка

Россия и Африка должны создать совместный банк для того, чтобы облегчить банковские операции между регионами и для финансирования различных проектов. Об этом заявил спикер парламента переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума, передает РИА Новости.

«Я думаю, что в случае укрепления сотрудничества с Россией в основных отраслях экономики очень важно, чтобы мы изучили возможность создания совместного банка между Россией и Африкой с открытием филиала в Буркина-Фасо», — отметил Бугума.

По его словам, при наличии совместной торговли лучше всего иметь финансовую систему, которая облегчила бы финансовые операции между странами. Например, при экспорте товаров в Россию банковские переводы станут проще.

Ранее в среду Бугума заявил, что договорился со спикером Государственной думы России Вячеславом Володиным о создании межпарламентской группы дружбы.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что отзыв посла Франции в Буркина-Фасо и кризис дипломатических отношений между двумя странами после государственного переворота в африканской стране может привести к усилению экономического и политического влияния России на континенте.