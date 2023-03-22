Глава комитета Госдумы Аксаков призвал вкладываться в отечественные активы вместо биткоинов

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что рынок криптовалют непредсказуем, и призвал вкладываться в отечественные цифровые финансовые активы. Об этом депутат рассказал в интервью «Парламентской газете».

Он отметил, что сам скептически относится к биткоину, но сейчас многие, в том числе в России, работают на этом рынке. Депутат обратил внимание на рост цены криптовалюты из-за напряженной ситуации на американском рынке. По его словам, при угрозе кризиса инвесторы начинают искать альтернативные активы, куда можно вложить сбережения, и тогда биткоин оказывается привлекательной валютой.

Аксаков также сообщил, что цена доминирующей на рынке криптовалюты очень подвижна: еще недавно 1 биткоин стоил около $80 тыс., затем его стоимость снизилась до $10 тыс., а сейчас превысила $30 тыс. Депутат предупредил, что биткоин непредсказуем: вкладывая в него, можно быстро все потерять или, наоборот, быстро заработать.

В этом году, отметил Аксаков, ожидается серьезная активизация выпуска российских цифровых финансовых активов, обеспеченных «рублем, богатствами, природными ресурсами, потенциалом компаний».

«Вот этот актив, я уверен, может быть очень интересен, и в принципе 2023 год, не говоря уже о 2024-м, — это такие годы активного задействования ЦФА в нашей стране», — подчеркнул эксперт.

В прошлом году президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий оборот цифровых финансовых активов (ЦФА) в стране. Глава Кабмина России Михаил Мишустин заявил, что внедрение цифровых активов необходимо в качестве безопасной альтернативы, которая будет гарантировать бесперебойную оплату при импорте и экспорте.