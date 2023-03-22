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Минфин США заявил о готовности поддержать вкладчиков некрупных банков при необходимости

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Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что власти страны предоставят дополнительную помощь вкладчикам мелких банков, если появится необходимость. Об этом сообщается на сайте ведомства.

При этом Йеллен отметила, что сейчас ситуация в банковской отрасли стабилизируется.

По словам министра, разорившиеся Silicon Valley Bank и Signature Bank необходимо было закрыть для защиты американской банковской системы в целом.

«Аналогичные действия могут быть оправданы, если более мелкие учреждения пострадают от изъятия депозитов, что создаст риск «заражения» (распространения негативных последствий на всю отрасль — прим.)», — сказала Йеллен.

Она добавила, что действия правительства США показали приверженность властей принятию необходимых мер для обеспечения безопасности сбережений вкладчиков и банковской системы.

Около двух недель назад пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место в списке крупнейших кредитных организаций США.

Позднее агентство Bloomberg утверждало, что США не могут подобрать покупателя для Silicon Valley Bank, который пережил банкротство, а потому регуляторы приняли решение продавать кредитную организацию по частям.

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