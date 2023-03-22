Не менее 13 человек погибли и 114 пострадали при землетрясении в Афганистане и Пакистане

Мощное землетрясение в Афганистане и Пакистане унесло жизни не менее 13 человек, передает Life.ru.

По данным официального представителя Министерства общественного здравоохранения Временного правительства Афганистана Шарафата Замана Амара, количество погибших в стране составляет по меньшей мере четыре человека, а получивших ранения в пострадавших районах по всей стране — около 70.

Как отметил представитель Министерства по борьбе со стихийными бедствиями Шафиулла Рахими, количество жертв может увеличиться, поскольку поисково-спасательные группы ещё не добрались до большего количества пострадавших от землетрясения деревень. По его словам, некоторые районы удалены и не имеют сотовой связи.