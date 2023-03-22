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Nestle признала, что треть ее продуктов питания вредны для здоровья

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Global Look Press

Треть от всех продуктов питания, которые продает швейцарский производитель Nestle, не соответствует стандартам здорового питания. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

В соответствии с сообщением компании, производитель протестировал свою продукцию по системе Health Star Rating (HSR), которая показывает, насколько питательны продукты питания и напитки. Стандарт установили правительства Австралии и Новой Зеландии.

Как отметили в Nestle, в соответствии с HSR 30% продуктов швейцарской компании считаются здоровыми, а 35% — нездоровыми. Еще 25% производимых компанией продуктов тестировать не стали. К ним относятся корма для домашних животных, детские смеси и медицинское питание, которые заведомо относятся к полезной еде.

Во второй половине февраля пресс-служба Nestle сообщила, что швейцарский концерн не планирует полностью прекращать бизнес-деятельность на территории России. В марте 2022 года руководство Nestle решило прекратить инвестирование деятельности на территории России в связи с событиями на Украине

В ноябре 2022 года Nestle решила отложить реализацию проекта по строительству завода по производству кормов для кошек и собак под Новосибирском.

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