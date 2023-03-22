Nestle признала, что треть ее продуктов питания вредны для здоровья

Треть от всех продуктов питания, которые продает швейцарский производитель Nestle, не соответствует стандартам здорового питания. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

В соответствии с сообщением компании, производитель протестировал свою продукцию по системе Health Star Rating (HSR), которая показывает, насколько питательны продукты питания и напитки. Стандарт установили правительства Австралии и Новой Зеландии.

Как отметили в Nestle, в соответствии с HSR 30% продуктов швейцарской компании считаются здоровыми, а 35% — нездоровыми. Еще 25% производимых компанией продуктов тестировать не стали. К ним относятся корма для домашних животных, детские смеси и медицинское питание, которые заведомо относятся к полезной еде.

Во второй половине февраля пресс-служба Nestle сообщила, что швейцарский концерн не планирует полностью прекращать бизнес-деятельность на территории России. В марте 2022 года руководство Nestle решило прекратить инвестирование деятельности на территории России в связи с событиями на Украине

В ноябре 2022 года Nestle решила отложить реализацию проекта по строительству завода по производству кормов для кошек и собак под Новосибирском.