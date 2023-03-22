Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Райффайзенбанк с 3 апреля повысит минимальную сумму валютных переводов до $50 тысяч

close
100%
Depositphotos

Дочерняя структура австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International российский Райффайзенбанк с 3 апреля повысит минимальную сумму валютного перевода для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом написало интернет-издание Frank Media со ссылкой на информацию, полученную в службе клиентской поддержки банка.

Минимальная сумма каждой операции теперь составит $50 тыс., €50 тыс. 100 тыс. юаней.

«Решение вызвано усилением требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов, осуществляющих расчеты в этой валюте», — сообщили в Райффайзенбанке.

С 6 марта Райффайзенбанк вдвое повысил минимальную сумму исходящего онлайн-перевода в иностранной валюте. С этой даты клиенты банка не могут отправлять через мобильное приложение «Райффайзен-Онлайн» сумму меньше $10 тыс.

В первой половине марта пресс-служба Банка России сообщила, что Райффайзенбанк с третьей недели февраля снова включили в топ-10 кредитных организаций, которые привлекают наибольший объем депозитов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть