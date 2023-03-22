Райффайзенбанк с 3 апреля повысит минимальную сумму валютных переводов до $50 тысяч

Дочерняя структура австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International российский Райффайзенбанк с 3 апреля повысит минимальную сумму валютного перевода для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом написало интернет-издание Frank Media со ссылкой на информацию, полученную в службе клиентской поддержки банка.

Минимальная сумма каждой операции теперь составит $50 тыс., €50 тыс. 100 тыс. юаней.

«Решение вызвано усилением требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов, осуществляющих расчеты в этой валюте», — сообщили в Райффайзенбанке.

С 6 марта Райффайзенбанк вдвое повысил минимальную сумму исходящего онлайн-перевода в иностранной валюте. С этой даты клиенты банка не могут отправлять через мобильное приложение «Райффайзен-Онлайн» сумму меньше $10 тыс.

В первой половине марта пресс-служба Банка России сообщила, что Райффайзенбанк с третьей недели февраля снова включили в топ-10 кредитных организаций, которые привлекают наибольший объем депозитов.