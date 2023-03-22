Российские региональные власти закупили в 3,6 раза больше лифтов, чем год назад

Региональные власти с января по середину марта 2023 года в рамках программы капитального ремонта жилых домов закупили 4,8 тыс. лифтов на общую сумму 17,1 млрд руб., что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты ассоциации «Российское лифтовое объединение» (РЛО).

Однако объем закупки не достиг значения января — марта 2021 года, когда регионы приобрели 5,5 тыс. лифтов на 13,4 млрд руб.

Отмечается, что по России закупки лифтов происходят неравномерно. С начала 2023 года, например, Нижегородская область приобрела почти половину от всех купленных лифтов — 2,3 тыс. При этом год назад власти этого региона не купили ни одного лифта.

В августе генеральный директор киргизской компании «Sky Industrial Group» Нурбек Абдыразаков сообщил, что производитель стал поставщиком пассажирских и грузовых лифтов на российский рынок.

В первой половине декабря Совет Федерации одобрил право кабмина определять порядок надзора за работой лифтов и эскалаторов.